الكرة ارتطمت بيد لاعب المصري.. تعليق غرفة «الفار» على عدم احتساب ركلة جزاء للزمالك| عاجل

كشف مصدر داخل لجنة الحكام عن رأي غرفة الفار في لقطة ارتطام الكرة في يد محمود حمادة لاعب وسط المصري البورسعيدي في مباراة الزمالك ومطالبة لاعبي الإبيض احتساب ركلة جزاء.

وقال المصدر في تصريحات خاصة للوطن سبورت : «محمود عاشور أكد للحنفي بأن الكرة بالفعل جاءت في يد محمود حمادة ولكن اللاعب لن يستطيع فعل أي شيء آخر لأنها قريبا للغاية قائلا له: بالنسبالي لا يوجد شيء لدي من أجل أن تأتي وتراه».

لاعبي الزمالك طالبوا بركلة جزاء

وكان لاعبي الزمالك طالبوا الحكم محمد الحنفي بالعودة لتقنية الفيديو في لقطة محمود حمادة من أجل مراجعتها وبالفعل دار حديث بين محمد الحنفي ومحمود عاشور حكم الفار وتم التأكيد بأن لا يوجد شيء وهو ما تسبب في عدم ذهاب الحكم محمد الحنفي لتقنية الفيديو.

وكان الزمالك تعرض للخسارة الأولى له هذا الموسم منذ انطلاقته بخوض مباراة السوبر الأفريقي أمام النادي الأهلي وعلى الرغم من أنه خسر بطولة السوبر المصري إلا أنها حسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا لا يتم احتسابها.