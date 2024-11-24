حالة الطقس أول أيام نوة باقي المكنسة.. أمطار وظواهر جوية تستمر 6 أيام.. عاجل

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس بالتزامن مع تعرض المحافظات إلى نوة «باقي المكنسة»، والتي تصاحبها أجواء شتوية باردة واضطراب في حركة الملاحة البحرية، مع فرص سقوط أمطار، حيث تشهد البلاد بداية من اليوم انخفاض درجات الحرارة بمعدل من 4 إلى 5 درجات على أغلب الأنحاء، مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

حالة الطقس بداية من اليوم الأحد حتى الجمعة 29 نوفمبر

وفيما يتعلق بتفاصيل حالة الطقس بداية من اليوم 24 نوفمبر حتى يوم الجمعة 29 نوفمبر، وتشير التوقعات إلى تأثير الرياح لمدة 6 أيام، مع اضرابات في الملاحة البحرية اليوم على البحر المتوسط إذ تتراوح سرعة الرياح من 60 إلى 85 كيلو متر في الساعة ويصل ارتفاع الأمواج من 4 إلى 6 أمتار.

ما هو تأثير نوة باقي المكنسة على المحافظات؟

وبالتزامن مع تأثير نوة باقي المكنسة يشهد أيضا البحر الأحمر اليوم إضرابات في حركة الملاحة بالإضافة إلى خليج السويس إذ تتراوح سرعة الرياح من 60 إلى 70 كيلو متر في الساعة ويتراوح طول الأمواج من 3 إلى 4 أمتار، مع فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على محافظات «الإسكندرية، البحيرة، مطروح، كفر الشيخ، الغربية، الشرقية، الدقهلية، المنيا، بني سويف، الفيوم، القاهرة، الجيزة، القليوبية».

أمطار ورياح تضرب المحافظات

وحول حالة الطقس بداية من يوم الاثنين 25 نوفمبر، تشهد البلاد نشاطا للرياح على أغلب الأنحاء مع أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وجنوب سلاسل البحر الأحمر.

وتشهد المحافظات بداية من يوم الثلاثاء 26 نوفمبر حتى يوم الجمعة 29 نوفمبر نشاطا للرياح مع سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متفاوتة.

ما هي درجات الحرارة في المحافظات خلال الأيام المقبلة؟

وحول درجات الحرارة في المحافظات اليوم وحتى يوم الجمعة 29 نوفمبر جاءت على النحو الآتي:-

درجة الحرارة اليوم الأحد 24 نوفمبر

القاهرة الكبرى و الوجه البحري العظمى 22 درجة والصغرى 15 درجة

السواحل الشمالية العظمى 20 درجة والصغرى 14 درجة

شمال الصعيد العظمى 24 درجة والصغرى 12 درجة

جنوب الصعيد العظمى 29 درجة والصغرى 15 درجة

درجات الحرارة يوم الاثنين 25 نوفمبر

شمال الصعيد العظمى 20 درجة والصغرى 11 درجة

جنوب الصعيد العظمى 23 درجة والصغرى 14 درجة

القاهرة الكبرى والوجه البحري العظمى 20 درجة والصغرى 14 درجة

السواحل الشمالية العظمى 19 درجة والصغرى 15 درجة

درجات الحرارة يوم الثلاثاء 26 نوفمبر

جنوب الصعيد العظمى 23 درجة والصغرى 14 درجة

القاهرة الكبرى والوجه البحري العظمى 20 درجة والصغرى 14 درجة

شمال الصعيد العظمى 20 درجة والصغرى 11 درجة

السواحل الشمالية العظمى 20 درجة والصغرى 15 درجة

درجات الحرارة يوم الأربعاء 27 نوفمبر

السواحل الشمالية العظمى 21 درجة والصغرى 16 درجة

القاهرة الكبرى و الوجه البحري العظمى 21 درجة والصغرى 14 درجة

شمال الصعيد العظمى 21 درجة والصغرى 12 درجة

جنوب الصعيد العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة

درجات الحرارة يوم الخميس 28 نوفمبر

شمال الصعيد العظمى 22 درجة والصغرى 12 درجة

جنوب الصعيد العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة

القاهرة الكبرى والوجه البحري العظمى 21 درجة والصغرى 14 درجة

السواحل الشمالية العظمى 21 درجة والصغرى 16 درجة

درجات الحرارة يوم الجمعة 29 نوفمبر

القاهرة الكبرى و الوجه البحري العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة

جنوب الصعيد العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة

شمال الصعيد العظمى 22 درجة والصغرى 12 درجة

السواحل الشمالية العظمى 21 درجة والصغرى 16 درجة