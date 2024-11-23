حالة الطقس في القاهرة والمحافظات اليوم.. هل نشهد سقوط أمطار؟

ارتفاع طفيف في درجات الحرارة شهدته كافة الأنحاء على مدار الأيام القليلة الماضية، واستقرار تام في حالة الطقس بتلاشي فرص سقوط الأمطار، لتعلن الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن اليوم السبت، يكون آخر أيام استقرار حالة الطقس، لتبدأ حالة من عدم الاستقرار بدء من غد الأحد، ليسود اليوم طقس مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارا على كافة الأنحاء.

حالة الطقس اليوم.. هل نشهد سقوط أمطار؟

وأوضحت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يكون هناك فرصا لسقوط أمطار خفيفة ليلا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، يصاحبها ظهور للشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية، وتنشط الرياح أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

هل نشهد طقس غائم اليوم؟

وعن حالة السحب والغيوم، فمن المتوقع أن يكون الطقس غائم جزئيا على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، بينما يكون مشمس على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد.

أماكن تنشط بها الرياح اليوم

وعن الأماكن المتوقع أن تنشط بها حركة الرياح، فمن المتوقع أن تنشط على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، بينما تكون معتدلة على اقلاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء وجنوب الصعيد.

حركة الملاحة في البحرين المتوسط والأحمر

وعن حركة الملاحة، ففي البحر المتوسط تكون حركته معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج فيه يتراوح بين 1.5 و 2.5 متر، واتجاه الرياح يكون جنوبية غربية وشمالية غربية، والبحر الأحمر يكون معتدل، وارتفاع الموج فيه يتراوح بين 1.5 و 2 متر، واتجاه الرياح يكون شمالية غربية.