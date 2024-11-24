حدث ليلا: هجوم على سفارة إسرائيلية ومخاوف من كارثة نووية محتملة وصاروخ جديد لحزب الله يثير الرعب.. عاجل

شهدت الساعات المتأخرة من الليل عددا من الأحداث الساخنة ما بين هجوم على السفارة الإسرائيلية في الأردن، ومخاوف عالمية من كارثة نووية محتملة فيما أثار صاروخ جديد لحزب الله الرعب داخل دولة الاحتلال.

هجوم مسلح بالقرب من السفارة الإسرائيلية بالأردن

شهد محيط سفارة الاحتلال الإسرائيلي في منطقة الرابية بالعاصمة الأردنية عمَّان تواجدًا أمنيًا كثيفًا لأجهزة الأمن والشرطة الأردنية، عقب تبادل لإطلاق النار بين مسلح وإحدى الدوريات الأمنية في منطقة الرابية، وأسفر الاشتباك عن مقتل المسلح، بحسب ما جاء في «القاهرة الإخبارية».

ومن جانبه، أعلن الأمن العام الأردني أنه تعامل فجر اليوم الأحد، مع حادثة إطلاق عيارات نارية تجاه إحدى الدوريات العاملة في منطقة الرابية في العاصمة عمّان.

صاروخ حزب الله المضاد للدبابات

مخاوف عديدة داخل إسرائيل بشأن صاروخ «ألماس» المضاد للدبابات الذي تمتلكه جماعة حزب الله، وقد طوّرته إيران من خلال الهندسة العكسية لصاروخ إسرائيلي متقدم مضاد للطائرات، بحسب ما جاء في «القاهرة الإخبارية».

وقد نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، أمس السبت، تقريرًا يشير إلى أن حزب الله بدأ إنتاج الصاروخ المضاد للدبابات -الذي تم تطويره على أساس صاروخ «سبايك» الذي تصنّعه شركة رافال الإسرائيلية- بشكل مستقل في لبنان، من أجل تقليل الاعتماد على سلسلة التوريد من إيران.

كارثة نووية محتملة

ومن ناحية أخرى، أفادت مذكرة إحاطة أعدتها منظمة السلام الأخضر، ونشرتها صحيفة الجارديان البريطانية، بأن الهجمات الروسية على شبكة الكهرباء الأوكرانية، الأحد الماضي، زادت من خطر الفشل الكارثي، ما يهدد بتوقف عمل المفاعلات النووية في البلاد؛ إذ استهدفت تلك الهجمات محطات كهرباء فرعية حيوية ترتبط مباشرة بتشغيل محطات الطاقة النووية الثلاث المتبقية في أوكرانيا، وهي محطات ريفني وخميلنيتسكي في الغرب، ومحطة جنوب أوكرانيا.

وقال شون بيرني، الخبير النووي في منظمة السلام الأخضر، وفق صحيفة كييف بوست الأوكرانية، إن هذه الضربات تشكّل استخدامًا متعمدًا للتهديد النووي كسلاح في الصراع، محذرًا من أن روسيا تخاطر بوقوع كارثة نووية تتجاوز في خطورتها هيروشيما وتشيرنوبيل.

تسريبات مكتب نتيناهو

ومن ناحية أخرى، خرج نتنياهو، أمس السبت، يتحدث عن أن التسريبات الأخيرة التي يتم اتهامه بها كانت من داخل المجلس الأمني المصغر وتُعد تهديدًا كبيرًا لأمن إسرائيل، مشيرًا إلى أنها ألحقت أضرارًا بسمعة البلاد عالميًا، وأعطت أعداء إسرائيل معلومات حساسة ذات قيمة استراتيجية.

ودافع نتنياهو عن مستشاره المتهم بالتسريب، إيلي فيلدشتاين، واصفًا إياه بالشخص الوطني المخلص الذي لا يمكن أن يخون أمن الدولة، مضيفا أن التسريبات جاءت من دوائر حساسة مثل المجلس الوزاري المصغر والفريق المفاوض.