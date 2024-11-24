أمطار غزيرة ورعدية تضرب البحيرة والحرارة العظمى تسجل 19 درجة

تعرضت، قبل قليل، مدن ومراكز محافظة البحيرة إلى سقوط أمطار غزيرة ورعدية، وزادت حدتها في المدن الساحلية بإدكو ورشيد والمحمودية وكفر الدوار، مع نشاط للرياح، وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

أمطار تضرب البحيرة ورفع درجة الاستعداد

ورفعت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، الاستعداد إلى درجة القصوى لمواجهة موجة الطقس السيئ، إذ وجهت رؤساء الوحدات المحلية بضرورة نشر معدات الأمطار، مع عقد غرفة العمليات المركزية لمتابعة سقوط الأمطار.

وتتعرض البحيرة إلى نوة باقي المكنسة، والتى تضرب المحافظات الساحلية وشمال البلاد، ما يترتب عليها سقوط أمطار غزيرة مع نشاط للرياح وانخفاض الحرارة.

درجات الحرارة في البحيرة اليوم

وسجلت درجة الحرارة العظمى في البحيرة اليوم 19 درجة، فيما بلغت الصغرى 14 درجة، وتترواح سرعة الرياح من 35 إلى 40 كيلومترا في الساعة، مع تكون الغيوم الجزئية على جميع مدن ومراكز المحافظة.

نصائح للمواطنين في البحيرة أثناء سقوط الأمطار

ووجهت المحافظة 4 نصائح المواطنين، منها عدم الوقوف في النوافذ أثناء الرعد، مع تقليل سرعات القيادة على الطرق السريعة أثناء الأمطار الغزيرة، وعدم الوقوف أسفل المنازل المتهالكة، إضافة إلى عدم ملامسة أعمدة الإنارة.