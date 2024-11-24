دعاء المطر.. اللهم صيبا نافعا ورزقا كافيا ودعاء متقبلا

وقت المطر من الأوقات المباركة التي يُستحب فيها الإكثار من الدعاء، إذ أشار النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إلى أنَّ الدعاء في هذا الوقت مستجاب، كما جاء في الحديث: «اثنتان ما تُردّان: الدعاء عند النداء وعند البأس، وتحت المطر»، لذا يُنصح المسلم باغتنام هذه اللحظات للدعاء والتضرع إلى الله.

أهمية دعاء الأمطار

وأوضح مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية أنَّ المطر يُذكّر الإنسان برحمة الله ولطفه، فهو نعمة عظيمة تُحيي الأرض بعد موتها، وتُسقي الزرع والأنعام، وتُزيل العطش، ومع نزول قطرات المطر، يشعر المؤمن بقربه من خالقه، إذ تتجلى عظمة الله وقدرته في إنزال الماء من السماء ليكون سببًا للحياة، كما يُعد دعاء المطر لتجديد العهد مع الله، واللجوء إليه بطلب الحاجات وتفريج الكربات، ويُستحب للمسلم أن يدعو لنفسه ولأهله وللمسلمين جميعا، وأن يستذكر القضايا الإنسانية الكبرى، مثل طلب السلام، ورفع البلاء عن الأمة، ونشر الخير بين الناس.

دعاء المطر المستحب

ومن الأدعية المستحب ترديدها ضمن دعاء المطر ما يلي:

- اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا، اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا ولَا عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ علَى الآكَامِ والظِّرَابِ، وبُطُونِ الأوْدِيَة، اللَّهمَّ صَيِّبًا هَنيئًا، اللَّهُمَّ سُقْيَا رَحمةٍ، لا سُقْيَا عذابٍ، ولا بَلاءٍ، ولا غَرَقٍ، اللهمّ إنّي أسألك أن تغسل ذنوبنا وقلوبنا بهذا المطر، وأن تجعله بركةً لنا ونماء، اللهمّ إنّا نسألك أن تسقينا من رحمتك ومغفرتك وجودك وإحسانك كما تسقينا من هذا المطر، اللهمّ ارحمنا واهدنا، واجعل هذا المطر خيرًا لنا ووفقّنا لأفضل الأعمال يا رحمن. اللهمّ إنّا نسألك أن تُسمعنا أخبارًا جميلة كهذا المطر، وأن ترزقنا الفرح وأن تُبعد عنّا الأحزان.

- اللهمّ اشفِ مرضانا ومرضى المسلمين وفرّج همومنا وهمومهم، واجعل هذا المطر جلاءً لكلّ هم وكلّ مرض، إنّك على ذلك لقدير، اللهمّ إنّا نسألك أن تُجيب دعاءنا وألّا تخيّب رجاءنا وأن تدفع عنّا كلّ بلاء وأذى، وأن تجعل هذا المطر صيّبًا نافعًا هنيئّا يا ربّنا ويا مولانا، اللهمّ ارزقنا الرزق الحلال الواسع الطيّب، وأنزل علينا المطر بما يُصلح أمرنا ويقوّم معاشنا، واصرف عنّا شرّه، واجعله منحةً لنا لا محنة، وارحمنا برحمتك يا رحمن يا كريم، اللهمّ اجعل هذه الأمطار بركة وخير لنا، وارزقنا معها الرضا واجعلنا لك شاكرين، حامدين، ذاكرين، طائعين، واجعلنا يا إلهي من أوليائك الصالحين.