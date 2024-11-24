أسعار الذهب اليوم الأحد 24-11-2024 في مصر.. اعرف آخر تحديث لعيار 21

كشفت الشعبة العاملة للمشغولات الذهبية والذهب أسعار الذهب اليوم الأحد 24-11-2024 وآخر تحديث لسعر جرام الذهب عيار 21، والذي يعتبر الأكثر إقبالًا من قبل المصريين في العديد من المحافظات المختلفة، إذ أنه من المتوقع أن تكون تحركات سعر الذهب اليوم مستقرة نوعًا ما نتيجة إغلاق البورصة العالمية.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية آخر تحديث في أسعار الذهب اليوم الأحد 24-11-2024 في الأسواق دون إضافة قيمة سعر المصنعية.

سعر الذهب اليوم عيار 24 اليوم

وسجلت أسعار الذهب اليوم عيار 24 اليوم في مصر دون إضافة سعر المصنعية، ليسجل الجرام الآن 4314 جنيهًا للشراء و4301 جنيه للبيع وفقًا لآخر سعر له، وهو نفس سعر بداية التعاملات الصباحية أمس.

سعر الذهب اليوم عيار 21 في الأسواق

وبلع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد عيار 21 لمبلغ 3775 جنيهًا للشراء و3765 جنيهًا للبيع دون إضافة المصنعية أو ضريبة الدمغة.

سعر الذهب اليوم عيار 18 في محلات الصاغة

وبلغت أسعار الذهب عيار 18 في الصاغة الآن قبل حساب المصنعية أو الدمغة، 3236 جنيهًا للشراء و3227 جنيهًا للبيع.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وبلغ سعر الجنيه الذهب في آخر تحديث اليوم الأحد ليسجل 30 ألفًا و200 جنيه للشراء، ووصل سعر بيع الجنيه الذهب إلى 30 ألفًا و190 جنيهًا.

أسعار الذهب العالمي اليوم

وسجلت أسعار الذهب العالمية، استقرار في سعر الأوقية، لتسجل اليوم في البورصات العالمية 2715 دولارًا.