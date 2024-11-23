سعر جرام الذهب عيار 21 في بداية التعاملات المسائية

شهد سعر جرام الذهب عيار 21 انخفاضا طفيفا اليوم السبت 23-11-2024، وفقا لما أعلنته مؤسسة «جولد بيليون» المختصة بسعر الذهب وشعبة الذهب والمجوهرات.

سعر جرام الذهب عيار 24

انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر بواقع 2 جنيه في بداية التعاملات المسائية، ليسجل دون احتساب سعري المصنعية والضريبة، 4312 جنيها الآن، فيما سجل البيع 4299 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 2 ليسجل 3773 جنيها للشراء، والبيع 3763 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في محال الصاغة قبيل احتساب المصنعية والدمغة، 3234 جنيها للشراء و3225 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب اليوم آخر تحديث

أما عن سعر الجنيه الذهب، سجل انخفاضا بواقع 16 جنيها في سعري البيع والشراء، إذ بلغ سعر الشراء 30 ألفا و184 جنيها، بينما البيع 30 ألفا و174 جنيها.

أسعار الذهب العالمي اليوم

وسجل سعر الذهب عالميا، ارتفاعا بقيمة 6 دولارات للأوقية، ليبلغ اليوم في البورصات العالمية 2715 دولارا.