قبل بدء التعاملات اليومية.. أسعار الذهب اليوم في مصر
كتب:
محمد متولي
01:11 ص | الأحد 24 نوفمبر 2024
المشغولات الذهبية في السوق المصري
سجّلت أسعار الذهب اليوم في مصر حالة من الاستقرار مع نهاية التعاملات يوم أمس السبت 23-11-2024، والتي شهدت تسجيل سعر جرام الذهب عيار 21 ما قيمته 3775 جنيها للشراء في كافة الأسواق ومحال الصاغة، بدون احتساب سعري الضريبة والمصنعية.
أسعار الذهب اليوم في مصر
وقبل بداية التعاملات الصباحية اليوم الأحد 24-11-2024، أعلنت كلا من شعبة الذهب بالغرف التجارية وموقع جولد بيليون أسعار الذهب اليوم في مصر وخلال الـ 24 ساعة الماضية، وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن» سعر الذهب في السوق المصري والعالمي.
سعر جرام الذهب عيار 24
سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر حالة من الاستقرار خلال نهاية التعاملات اليومية المسائية أمس؛ مسجلًا بدون احتساب سعري المصنعية والضريبة، مبلغ 4314 جنيها للشراء و4301 جنيه للبيع.
سعر جرام الذهب عيار 21
أما عن سعر جرام الذهب عيار 21 فقد سجل ما قيمته 3775 جنيها للشراء، و3765 جنيها للبيع.
سعر جرام الذهب عيار 18
بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 بمحال الصاغة بانتهاء تعاملات أمس، مبلغ 3236 جنيها للشراء و3227 جنيها للبيع، قبيل احتساب المصنعية والدمغة.
سعر الجنيه الذهب اليوم آخر تحديث
وبخصوص سعر الجنيه الذهب، فقد سجل 30 ألفا و200 جنيه للشراء، وعن سعر البيع فسجل 30 ألفا و190 جنيها.
أسعار الذهب العالمي اليوم
هذا وقد سجل سعر الذهب بالبورصات العالمية ما قيمته نحو 2715 دولارا.
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