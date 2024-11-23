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أسعار الذهب في الصاغة بنهاية تعاملات اليوم

كتب:

محمد متولي
11:01 م | السبت 23 نوفمبر 2024
المشغولات الذهبية

المشغولات الذهبية

سجلت أسعار الذهب مع ختام التعاملات اليومية حالة من الاستقرار في أغلب جرامات الذهب، وفقا لما أعلنته شعبة الذهب والمجوهرات ومؤسسة «جولد بيليون» المختصة بسعر الذهب.

جرام الذهب عيار 24

شهد سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر استقرارا مع نهاية التعاملات اليومية المسائية؛ إذ سجل دون احتساب سعري المصنعية والضريبة، 4314 جنيها للشراء والبيع 4301 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3775 جنيها للشراء، والبيع 3765 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 داخل محال الصاغة مع انتهاء التعاملات وقبيل احتساب المصنعية والدمغة، 3236 جنيها للشراء و3227 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب اليوم آخر تحديث

أما بخصوص سعر الجنيه الذهب، سجل 30 ألفا و200 جنيه للشراء، والبيع 30 ألفا و190 جنيها.

أسعار الذهب العالمي اليوم

وسجل سعر الذهب في البورصات العالمية نحو 2715 دولارا.

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بقلم محمد متولي