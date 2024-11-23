تحديث جديد في عيار 21.. اعرف سعر الذهب اليوم السبت 23-11-2024 بالصاغة
كتب:
مارينا رؤوف
12:38 م | السبت 23 نوفمبر 2024
الذهب اليوم
أعلنت مؤسسة «جولد بيليون» سعر الذهب اليوم السبت 23-11-2024، خلال تعاملات الظهيرة، إذ شهدت أسعار الذهب عيار 21 تحديثا جديدا، وهوما يأتي نتيجة التحولات الكبيرة في أسواق الذهب العالمية.
سعر الذهب اليوم عيار 24
وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر دون إضافة سعر المصنعية، ليسجل الجرام الآن 4314 جنيها للشراء و4301 جنيها للبيع وفقا لآخر سعر له.
سعر الذهب اليوم عيار 21
ووصل سعر الذهب اليوم السبت عيار 21 لمبلغ 3775 جنيها للشراء و3765 جنيهات للبيع دون إضافة المصنعية أو ضريبة الدمغة.
سعر الذهب اليوم عيار 18 في المحلات اليوم
وسجلت أسعار الذهب عيار 18 في الصاغة الآن قبل حساب المصنعية أو الدمغة، 3236 جنيها للشراء و3227 جنيها للبيع.
سعر الجنيه الذهب اليوم في آخر تحديث
وسجل سعر الجنيه الذهب في آخر تحديث اليوم السبت ليسجل 30 ألفا و200 جنيها للشراء، ووصل سعر بيع الجنيه الذهب إلى 30 ألفا و190 جنيها.
أسعار الذهب العالمي اليوم
وسجلت أسعار الذهب العالمية، ارتفعت بقيمة 6 دولارا للأوقية، لتسجل اليوم في البورصات العالمية 2715 دولارا.
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