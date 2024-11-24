بورصة الدواجن اليوم الأحد 24-11-2024.. اعرف أسعار الفراخ البيضاء

أعلنت الشعبة العامة للدواجن تحديثات بورصة الدواجن اليوم الأحد 24-11-2024 في أسعار الفراخ البيضاء في الأسواق المحلية اليوم، والتي شهدت أمس تراجعا.

وكشفت بورصة الدواجن اليوم في آخر تحديث في أسعار الفراخ البيضاء، استقرارا في سعر الكيلو الواحد في المزارع، وهو ما سيؤثر بشكل إيجابي على الأسعار في الأسواق للمواطنين.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم للمستهلك

وسجلت أسعار الفراخ البيضاء اليوم في المزرعة 68 جنيها للكيلو، ويسجل سعرها للمواطنين أعلى من المزرعة بقيمة تتراوح من 5 إلى 15 جنيها لتصل للمستهلك بـ75 إلى 80 جنيها.

أسعار الفراخ الساسو اليوم في الأسواق

وسجلت أسعار الدواجن الساسو «الحمراء» في بورصة الدواجن 82 جنيها في المزارع، وتباع للمستهلك بسعر يتراوح من 95 جنيها إلى 105 جنيهات للمستهلك.

أسعار الدواجن البلدي اليوم

وتبلغ أسعار الفراخ البلدي في الأسواق اليوم للمواطنين بسعر يتراوح بين 105 جنيهات و115 جنيها للمواطنين في الأسواق المحلية.