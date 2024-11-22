بورصة الدواجن اليوم الجمعة 22-11-2024.. اعرف أسعار الفراخ البيضاء
كتب:
محمد سيف
09:59 ص | الجمعة 22 نوفمبر 2024
بورصة الدواجن اليوم
شهدت بورصة الدواجن اليوم الجمعة 22-11-2024، استقرارًا في أسعار الفراخ البيضاء بالمزرعة «سعر الجملة»، وفي الأسواق وهو السعر الذي يشتري به المستهلك من محال الدواجن.
بورصة الدواجن اليوم
وقال سامح عبدالعزيز، رئيس الشعبة العامة للدواجن في الجيزة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن مستقرة خلال الأسابيع الماضية، وبلغت وفق آخر تحديث نحو 70 جنيهًا في المزرعة، بينما تُباع في الأسواق للمستهلك بـ80 جنيهًا للكيلو.
وذكر أنّ آخر تحديث في أسعار الفراخ البيضاء اليوم الجمعة 22-11-2024 في الأسواق شهد حالة من الاستقرار للعديد من الأنواع وهي كالتالي:
أسعار الفراخ البيضاء اليوم في البورصة والأسواق
سجلت أسعار الفراخ البيضاء اليوم الجمعة في المزرعة 70 جنيها للكيلو، ويزيد سعرها ما بين 10 إلى 12 جنيهًا في الأسواق بحسب كل منطقة.
أسعار الفراخ الساسو اليوم في الأسواق والمزرعة
وبلغت أسعار الفراخ الساسو «الحمراء»، اليوم الجمعة في المزرعة 85 جنيهًا للكيلو الواحد، وتُباع في الأسواق للمستهلك بـ100 جنيه للكيلو.
أسعار الفراخ البلدي اليوم في الأسواق
كما سجلت أسعار الفراخ البلدي اليوم الجمعة في المحال والأسواق المختلفة للمستهلك، 114 جنيها للكيلو الواحد.
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