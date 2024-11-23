أسعار الكتاكيت اليوم السبت 23-11-2024 في بورصة الدواجن.. «البلدي بكام؟»

كشفت بورصة الدواجن، منذ قليل، عن تحديث جديد في أسعار الكتاكيت اليوم السبت 23-11-2024، واستعرضت البورصة سعر الكتكوت الواحد بمختلف أنواعه سواء الكتكوت الأبيض أو الساسو أو البلدي، وهي الكتاكيت الأبرز في السوق المحلي، إلى جانب توضح أسعار كتاكيت الشركات المختلفة.

سعر الكتاكيت اليوم في البورصة

وسجلت أسعار الكتاكيت اليوم السبت بعد التحديث عبر البورصة، بمختلف الأنواع، الآتي:

سعر الكتكوت الأبيض اليوم السبت

تبدأ أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم السبت في البورصة من 30 جنيها إلى 36 جنيها للكتكوت الواحد، فيما يسجل متوسط سعر الكتكوت الأبيض «قطعان» 27 جنيها.

أسعار الكتاكيت اليوم «جميع الأنواع»

- أسعار الكتاكيت الساسو اليوم السبت: من 19 إلى 20 جنيها في البورصة.

- أسعار الكتاكيت الساسو بيور اليوم السبت: من 20 إلى 21 جنيها في البورصة.

- أسعار الكتاكيت البلدي اليوم السبت: من 6 إلى 6.5 جنيه في البورصة.

- أسعار الكتاكيت الهجين اليوم السبت: من 12 إلى 13 في البورصة.

- أسعار الكتاكيت الجيل الثاني اليوم السبت: من 14 إلى 15 جنيها في البورصة.

- أسعار الكتاكيت الروزي بيور اليوم السبت: من 17 إلى 18 جنيها في البورصة.

سعر كتاكيت الشركات اليوم في آخر تحديث

- سعر الكتاكيت القاهرة للدواجن اليوم السبت: 36.5 جنيه.

- سعر الكتاكيت نيوهوب إيجيبت للدواجن اليوم السبت: 35 جنيها.

- سعر الكتاكيت الوطنية اليوم السبت: 36 جنيها.

- سعر كتاكيت الوادي اليوم السبت: 32 جنيها.

- سعر كتاكيت مكة المكرمة «الأبيض» اليوم السبت: 35 جنيها.

- سعر الكتاكيت مكة المكرمة «الساسو» اليوم السبت: 25 جنيها.

- سعر الكتاكيت طنبول اليوم السبت: 42 جنيها.

- سعر الكتاكيت نيوجين اليوم السبت: 36 جنيها.

- سعر الكتاكيت القصبي اليوم السبت: 37 جنيها.