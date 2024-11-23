بورصة الدواجن اليوم السبت 23-11-2024.. اعرف أسعار الفراخ البيضاء
كتب:
مارينا رؤوف
09:17 ص | السبت 23 نوفمبر 2024
الدواجن
كشفت بورصة الدواجن اليوم السبت 23-11-2024 عن تراجع جديد في أسعار الفراخ البيضاء في الأسواق المحلية اليوم، وذلك نتيجة لعدد من المعطيات التي تحدد أسعار الدواجن، ومنها أسعار الأعلاف ومدخلات الإنتاج، وكذلك العرض والطلب.
أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم
وأوضحت بورصة الدواجن اليوم في آخر تحديث أسعار الفراخ البيضاء، حيث شهدت تراجعا بقيمة جنيهين في الكيلو الواحد في المزارع، وهو ما سيؤثر بشكل إيجابي على الأسعار في الأسواق للمواطنين.
أسعار الفراخ البيضاء اليوم
وسجلت أسعار الفراخ البيضاء اليوم في المزرعة 68 جنيها للكيلو، بتراجع قيمته جنيهان مقارنة بأسعار أمس 70 جنيها للكيلو، وتباع للمواطنين بسعر أعلى من المزرعة بقيمة تتراوح من 5 إلى 15 جنيها لتصل للمستهلك بـ75 إلى 80 جنيها.
أسعار الفراخ الساسو اليوم في الأسواق
وسجلت أسعار الدواجن الساسو «الحمراء» في بورصة الدواجن 82 جنيها، بتراجع قيمته 3 جنيهات من 85 جنيه أمس في المزارع، وتباع للمستهلك بسعر يتراوح من 95 جنيها إلى 105 جنيهات للمستهلك.
أسعار الدواجن البلدي اليوم
وتباع الدواجن البلدي في الأسواق اليوم للمواطنين بسعر يتراوح بين 105 جنيهات و115 جنيها للمواطنين في الأسواق المحلية.
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