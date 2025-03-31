«شؤون عربية النواب»: الحشود المليونية بعد صلاة عيد الفطر رسالة قوية للعالم



أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن الوقفة التضامنية التي شهدها الشعب المصري بعد صلاة عيد الفطر المبارك تمثل رسالة قوية للعالم أجمع، تعكس أصالة الشعب المصري ووعيه العميق بقضايا الأمة العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وأشار إلى أن هذه الحشود المليونية التي اجتاحت شوارع مصر وأماكن تجمعاتها في مختلف المحافظات، تعبير عن الدعم الراسخ الذي يحظى به الموقف المصري من القيادة السياسية والشعب تجاه حقوق الفلسطينيين.

وأضاف أن هذه الحشود العفوية كانت بمثابة إعلان وطني جديد، يؤكد أن مصر، قيادة وشعبًا، ستظل على موقفها الثابت في دعم الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، ورفضها الكامل لأي محاولات لتصفية القضية أو تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.

وقال محسب في بيان له اليوم، إن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن خلال هذه الوقفات الشعبية العفوية، ترسخ مفهومًا سياسيًا وتاريخيًا قويًا مفاده بأن القضية الفلسطينية ليست قضية بعيدة عن المصريين، بل هي في صلب الأمن القومي المصري. لن نقبل بأي حل يستهدف الحقوق الفلسطينية أو يهدد استقرار المنطقة.

وأكد أن ما قام به الشعب المصري هو تعبير عن وحدة الصف الوطني، وعن إيمان الجميع بأن القضية الفلسطينية تمثل قضية شعبية ورسمية في آن واحد. وأضاف أن مصر لن تتخلى عن دعم حقوق الفلسطينيين المشروعة، ولن تسمح بأي محاولات لتهجيرهم أو لتغيير الواقع الديموغرافي في فلسطين، وخاصة في قطاع غزة.

ودعا محسب المجتمع الدولي إلى الوقوف عند مسؤولياته واتخاذ موقف حازم ضد كافة المخططات التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية أو المساس بحقوق الشعب الفلسطيني، وطالب بضرورة تسريع الجهود لتحقيق حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، يقوم على إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، باعتباره الحل الوحيد لتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة.