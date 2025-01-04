«watch it» تطرح الـ10 مسلسلات الأكثر مشاهدة برمضان 2025.. فهد البطل في الصدارة

نشرت منصة «watchit» الرقمية قائمة بأكثر 10 مسلسلات مشاهدة في الموسم الرمضاني 2025، سواء مسلسلات الـ 15 حلقة في النصفين الأول والثاني وايضًا مسلسلات الـ 30 حلقة وكان على رأسها مسلسل فهد البطل، ولاد الشمس ومسلسل وتقابل حبيب لـ ياسمين عبد العزيز.

«watchit» تطرح الـ 10 مسلسلات الأكثر مشاهدة في رمضان

وعلى رأس المسلسلات الأكثر مشاهدة على «watchit» في رمضان 2025 مسلسل فهد البطل بطولة الفنان أحمد العوضي، ميرنا نور الدين، عصام السقا، من تأليف محمود حمدان، ومن إخراج محمد عبد السلام، وكان ضمن مسلسلات الـ 30 حلقة التي لاقت صدى واسع بين الناس.

مسلسل ولاد الشمس

المسلسل الثاني من حيث أعلى نسبة مشاهدة على «watchit» في رمضان هو مسلسل ولاد الشمس الذي عرض قصة إنسانية عن حياة الأطفال في دور الأيتام، بطولة أحمد مالك، طه الدسوقي والفنان محمود حميدة، عرض بين مسلسلات الـ 15 حلقة في النصف الأول من رمضان.

مسلسل وتقابل حبيب

وفي المركز الثالث مسلسل وتقابل حبيب للنجمة ياسمين عبد العزيز قائمة الأكثر مشاهدة على «watchit» في رمضان، وهو من مسلسلات الـ 30 حلقة، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري، شاركها في البطولة أنوشكا، نيكول سابا، كريم فهمي، صلاح عبد الله، وخالد سليم.

مسلسل الكابتن

المسلسل الرابع في قائمة أعلى نسبة مشاهدة على «watchit»، هو مسلسل الكابتن للفنان أكرم حسني، من إخراج معتز التوني وتأليف عمرو الدالي وأيمن الشايب.

باقي ترتيب المسلسلات من حيث نسب المشاهدة على واتش ات

5- حكيم باشا.

6-قلبي ومفتاحة.

7-شهادة معاملة أطفال.

8-الشرنقة.

9-لام شمسية.

10- عايشة الدور.