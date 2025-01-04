ترمب يزور السعودية في أول جولة خارجية منذ دخوله البيت الأبيض

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيزور السعودية في شهر مايو المقبل، وذلك لتوقيع اتفاقية استثمارية، وهي أول رحلة خارجية له في ولايته الثانية، ومن المقرر أيضًا أن يزور ترامب خلال رحلته، الإمارات وقطر، بحسب شبكة «CNN» الأمريكية.

وتأتي تصريحات البيت الأبيض تأكيدًا لما قاله الرئيس الأمريكي أمس الاثنين بشأن زيارته إلى المملكة العربية السعودية.

وقالت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، إن ترامب سيتوجه إلى السعودية في مايو، مضيفة: «أما بالنسبة للتواريخ والتفاصيل المحددة، فسنوافيكم بها في أقرب وقت ممكن، وأعلم أن فرقنا تعمل على تفاصيل تلك الرحلة».

توقعات بأن تكون الزيارة في منتصف شهر مايو المقبل