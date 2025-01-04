كيف تتجنب التخمة في إجازة عيد الفطر؟.. 7 نصائح صحية

بعد شهر رمضان المبارك، يستقبل المسلمون عيد الفطر السعيد بأجواء من الفرح والاحتفالات، وعادة ما تتضمن هذه الاحتفالات تناول كميات كبيرة من الأطعمة الشهية والحلويات اللذيذة، وقد يؤدي الإفراط في تناول الطعام إلى الشعور بالتخمة والانزعاج.

7 نصائح لتجنب التخمة في عيد الفطر

وهناك بعض النصائح التي يمكن اتباعها لتجنب التخمة والتمتع بأجواء عيد الفطر خلال الإجازة، وفقًا لِما ورد على موقع «هيلث لاين»، وهي:

1- ابدأ يومك بوجبة فطور خفيفة وصحية

بعد فترة الصيام، يجب تهيئة المعدة لاستقبال الطعام تدريجيًا؛ لذا ابدأ بوجبة فطور خفيفة ومتوازنة تحتوي على البروتينات والألياف، مثل البيض والفواكه والخضروات.

2- تناول وجبات صغيرة ومتعددة

بدلًا من تناول وجبات كبيرة وثقيلة، قسم وجباتك إلى حصص أصغر وتناولها على مدار اليوم؛ فهذا يساعد في تحسين عملية الهضم وتقليل الشعور بالتخمة.

3- امضغ الطعام ببطء

المضغ الجيد للطعام يساعد على تحسين عملية الهضم وتقليل كمية الهواء المبتلعة، ما يقلل من الانتفاخ والشعور بالتخمة.

4- تجنب المشروبات الغازية

تحتوي المشروبات الغازية على كميات كبيرة من السكر والغازات، مما يزيد من الشعور بالانتفاخ والتخمة؛ لذا استبدلها بالماء أو العصائر الطبيعية.

5- ركز على الأطعمة الغنية بالألياف

الألياف الغذائية تساعد في تحسين حركة الأمعاء وتقليل الإمساك، مما يقلل من الشعور بالانتفاخ والتخمة؛ لذا تناول الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة.

6- قلل من تناول الأطعمة الدهنية والمقلية

الأطعمة الدهنية والمقلية تستغرق وقتًا أطول للهضم، مما قد يزيد من الشعور بالثقل والتخمة؛ لذا اختر الأطعمة المشوية أو المسلوقة بدلًا منها.

7- مارس النشاط البدني الخفيف

بعد تناول الوجبات، مارس نشاطًا بدنيًا خفيفًا مثل المشي لمسافة قصيرة؛ فهذا يساعد في تحسين عملية الهضم وتجنب الشعور بالكسل.