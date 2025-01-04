لبشرة لامعة ومتألقة خلال إجازة عيد الفطر.. 5 نصائح عليك اتباعها

مع انتهاء شهر رمضان وحلول عيد الفطر المبارك، تستعد كل امرأة لاستقبال هذه المناسبة بأجمل إطلالة، وتولي اهتمامًا خاصًا ببشرتها لتتألق في هذه الأيام المميزة؛ إذ بعد شهر من الصيام والتغيرات في الروتين اليومي، قد تحتاج البشرة إلى عناية خاصة لاستعادة نضارتها وإشراقتها.

7 نصائح لبشرة لامعة ومتألقة خلال إجازة عيد الفطر

وحسبما ورد على موقع «style»، فهناك بعض النصائح التي يمكنكِ اتباعها للتمتع ببشرة لامعة ونقية خلال إجازة العيد، منها:

1- التنظيف العميق:

ابدأي روتين العناية ببشرتك بتنظيفها جيدًا باستخدام غسول لطيف يناسب نوع بشرتك، للتخلص من أي شوائب أو بقايا مكياج.

2- التقشير اللطيف:

استخدمي مقشرًا لطيفًا لإزالة خلايا الجلد الميتة وتجديد البشرة، مما يساعد في تحسين ملمسها ومظهرها.

3- الترطيب المكثف:

رطبي بشرتك بعمق باستخدام مرطب غني بالمكونات المرطبة مثل حمض الهيالورونيك والجلسرين، للحفاظ على نعومة البشرة ومرونتها.

4- الأقنعة المغذية:

استخدمي أقنعة الوجه المغذية التي تحتوي على مكونات طبيعية مثل العسل والأفوكادو، لتغذية البشرة وترطيبها بعمق.

5- واقي الشمس:

لا تهملي استخدام واقي الشمس حتى في الأيام المشمسة، لحماية بشرتك من أضرار أشعة الشمس والحفاظ على شبابها.

6- التغذية الصحية:

تناولي الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، مثل الفواكه والخضروات، للحفاظ على صحة بشرتك من الداخل.

7- النوم الكافي:

احرصي على الحصول على قسط كاف من النوم، لأن النوم الجيد يساعد في تجديد خلايا البشرة وإضفاء النضارة عليها.