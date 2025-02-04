أسعار الذهب اليوم الأربعاء 2-4-2025 في محلات الصاغة.. آخر تحديث

كشفت شعبة الذهب والمجوهرات عن تحديث أسعار الذهب اليوم الأربعاء 2-4-2025 في مصر، خلال بداية التعاملات الصباحية بمحلات الصاغة المصرية، لمختلف أنواع الأعيرة؛ حيث وصل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في محال الصاغة، نحو 4430 جنيهًا للشراء، بدون ضريبة ومصنعية.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وأشارت، آخر تحديثات الشعبة إلى أسعار الذهب اليوم الأربعاء 2-4-2025 في مصر، خلال بداية التعاملات اليومية بمحال الصاغة، والتي جاءت كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم، 5063 جنيها للشراء، بدون ضريبة ومصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، 4430 جنيها للشراء، بدون ضريبة أو مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب اليوم في مصر لعيار 18، نحو 3797 جنيها للشراء، بدون حساب الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 14

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في مصر 2953 جنيها للشراء، بدون ضريبة أو مصنعية.





سعر الجنيه الذهب اليوم

ووصل سعر الجنيه الذهب اليوم، في مصر نحو 35440 جنيهًا للشراء، فيما سجَّلت الأوقية نحو 3113 دولار للشراء.