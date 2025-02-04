«منذ الفجر».. إقبال على الأماكن السياحية في بورسعيد احتفالا بعيد الفطر

شهدت عدة أماكن سياحية في بورسعيد، ومنها شارع طرح البحر، إقبالا من الزائرين، سواء من أبناء المحافظة أو من مختلف المحافظات، وذلك عقب أداء صلاة الفجر، للاحتفال بثالث أيام عيد الفطر المبارك، الامر الذي أثار دهشة رواد التواصل الاجتماعي بسبب حرص الزائرين على الاستمتاع باليوم منذ بدايته، معلقين علي الصور بأن التوقيت فجرا وليس وقت الغروب.

إقبال على الأماكن السياحية ببورسعيد

وشهدت محافظة بورسعيد على مدار أيام عيد الفطر المبارك إقبالا من الزائرين من أهالي المحافظة ومختلف المحافظات الاخرى للاستمتاع بأجواء العيد في الاماكن السياحية، منها شارع طرح البحر وحارات العيد والملاهي المنتشرة في مختلف احياء المحافظه وجبال الملح والمعدية وشاطئ بورسعيد وحدائق متعددة منها المنتزه وفريال والمسلة.

كما حرص الزائرون على تناول الأسماك في العيد، وشهدت أسواق السمك الحضارية في عدد من الأحياء إقبالا كبيرا وذلك ضمن رحلات اليوم الواحد إلى المحافظة.

رفع درجة الاستعداد القصوي

وأعلنت محافظة بورسعيد، في بيان لها، رفع درجة الاستعداد القصوى لضمان سير الاحتفالات في أجواء امنة، كما كثفت الأجهزة الأمنية والتنفيذية جهودها لتوفير سبل الراحة والتأمين للمواطنين.

وأعلنت المستشفيات والاسعاف والحماية المدنية حالات الطوارئ والانتشار في أماكن التجمعات لتأمين وسلامة الزائرين خلال الاحتفال بعيد الفطر المبارك.