ورقى ..

ورقى ..

ورقى ..

تُعد صناعة التعهيد من الصناعات المهمة، وركيزة أساسية فى استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التى تهدف من خلالها إلى التوسع فى الأسواق الخارجية، وتنمية الصناعة بشكل منهجى، ومُنظم من أجل زيادة الصادرات الرقمية، والمنافسة عالمياً، ودعم عمليات التحول الرقمى.

أصبحت مصر من أفضل مقاصد تقديم خدمات التعهيد، وخدمات تكنولوجيا المعلومات العابرة للحدود والمنوطة بها وزارة الاتصالات، حيث تعد السوق المصرية مقصداً حيوياً لصناعة التعهيد حول العالم كسوق جاذبة بفضل الخبرات المتراكمة لدى العاملين فيها والموقع الجغرافى المتميز والبنية التحتية التى تستطيع تلبية احتياجات العملاء، خاصة فى ظل الظروف العالمية التى شهدها العالم على مدار الأعوام القليلة الماضية، والتى عضدت من مكانة مصر.

تمكنت الحكومة المصرية من اجتذاب العديد من الشركات العالمية لإنشاء فروع لها فى مصر، نتيجة لما تتمتع به من سمات فريدة، ومنها توافر الكوادر الشابة التى تمتلك المهارات اللغوية، والرقمية، إضافة إلى البنية التحتية الداعمة لصناعة التعهيد فى مصر، فضلاً عن المزايا التنافسية التى تمتلكها الدولة المصرية، والتى تدعم قدرتها على تحقيق ريادة عالمية فى مجال صناعة التعهيد؛ ما عزز مكانتها كسوق جاذبة، ومستهدفة لصناعة التعهيد.

مواضيع متعلقة

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا