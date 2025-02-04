تُعد صناعة التعهيد من الصناعات المهمة، وركيزة أساسية فى استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التى تهدف من خلالها إلى التوسع فى الأسواق الخارجية، وتنمية الصناعة بشكل منهجى، ومُنظم من أجل زيادة الصادرات الرقمية، والمنافسة عالمياً، ودعم عمليات التحول الرقمى.

أصبحت مصر من أفضل مقاصد تقديم خدمات التعهيد، وخدمات تكنولوجيا المعلومات العابرة للحدود والمنوطة بها وزارة الاتصالات، حيث تعد السوق المصرية مقصداً حيوياً لصناعة التعهيد حول العالم كسوق جاذبة بفضل الخبرات المتراكمة لدى العاملين فيها والموقع الجغرافى المتميز والبنية التحتية التى تستطيع تلبية احتياجات العملاء، خاصة فى ظل الظروف العالمية التى شهدها العالم على مدار الأعوام القليلة الماضية، والتى عضدت من مكانة مصر.

تمكنت الحكومة المصرية من اجتذاب العديد من الشركات العالمية لإنشاء فروع لها فى مصر، نتيجة لما تتمتع به من سمات فريدة، ومنها توافر الكوادر الشابة التى تمتلك المهارات اللغوية، والرقمية، إضافة إلى البنية التحتية الداعمة لصناعة التعهيد فى مصر، فضلاً عن المزايا التنافسية التى تمتلكها الدولة المصرية، والتى تدعم قدرتها على تحقيق ريادة عالمية فى مجال صناعة التعهيد؛ ما عزز مكانتها كسوق جاذبة، ومستهدفة لصناعة التعهيد.