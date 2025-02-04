محافظ الغربية: تشكيل لجنة فورية للتحقيق في ملابسات واقعة سيرك طنطا

محافظ الغربية: تشكيل لجنة فورية للتحقيق في ملابسات واقعة سيرك طنطا

محافظ الغربية: تشكيل لجنة فورية للتحقيق في ملابسات واقعة سيرك طنطا

وجه اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، بتشكيل لجنة فورية للتحقيق في ملابسات حادث السيرك بمدينة طنطا، والذي تعرض فيه محمد إبراهيم عبد الفتاح، مساعد المدربة، لهجوم من نمر مفترس أثناء العرض، مما أدى إلى بتر ذراعه.

وأوضح محافظ الغربية، في بيان، أنه فور وقوع الحادث تم تشكيل لجنة عاجلة من وكيل وزارة الطب البيطري، ووكيل وزارة الثقافة، والإدارة القانونية رئيس حي أول طنطا، لمراجعة تنفيذ جميع إجراءات الأمان والسلامة داخل السيرك وتقديم تقرير شامل عن الوضع الراهن.

ووجه اللواء أشرف الجندي بتكثيف المتابعة مع الجهات المعنية لمتابعة تحقيقات النيابة العامة في واقعة السيرك، كونها صاحبة الاختصاص الاصيل مؤكدًا أنه سيتم تنفيذ كافة القرارات الصادرة عنها بكل دقة وشفافية.

التنسيق مع جامعة طنطا

كما أضاف اللواء أشرف الجندي أنه تم التنسيق مع جامعة طنطا لتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية العاجلة للمصاب، واناب نائبة الدكتور محمود عيسى لمتابعة حالته الصحية، مؤكدًا أن المحافظة ستظل تتابع التطورات الصحية للمصاب حتى يتماثل للشفاء التام.

مواضيع متعلقة

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا