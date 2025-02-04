محافظ الغربية: تشكيل لجنة فورية للتحقيق في ملابسات واقعة سيرك طنطا

وجه اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، بتشكيل لجنة فورية للتحقيق في ملابسات حادث السيرك بمدينة طنطا، والذي تعرض فيه محمد إبراهيم عبد الفتاح، مساعد المدربة، لهجوم من نمر مفترس أثناء العرض، مما أدى إلى بتر ذراعه.

وأوضح محافظ الغربية، في بيان، أنه فور وقوع الحادث تم تشكيل لجنة عاجلة من وكيل وزارة الطب البيطري، ووكيل وزارة الثقافة، والإدارة القانونية رئيس حي أول طنطا، لمراجعة تنفيذ جميع إجراءات الأمان والسلامة داخل السيرك وتقديم تقرير شامل عن الوضع الراهن.

ووجه اللواء أشرف الجندي بتكثيف المتابعة مع الجهات المعنية لمتابعة تحقيقات النيابة العامة في واقعة السيرك، كونها صاحبة الاختصاص الاصيل مؤكدًا أنه سيتم تنفيذ كافة القرارات الصادرة عنها بكل دقة وشفافية.

التنسيق مع جامعة طنطا

كما أضاف اللواء أشرف الجندي أنه تم التنسيق مع جامعة طنطا لتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية العاجلة للمصاب، واناب نائبة الدكتور محمود عيسى لمتابعة حالته الصحية، مؤكدًا أن المحافظة ستظل تتابع التطورات الصحية للمصاب حتى يتماثل للشفاء التام.