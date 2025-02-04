الأرصاد تكشف توقعات الطقس خلال 72 ساعة مقبلة.. موجة حارة ورياح مثيرة للأتربة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة، مشيرة إلى أنه يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية، ويكون الطقس معتدل الحرارة على السواحل الشمالية الغربية، بينما يكون حارًا على جنوب سيناء وجنوب البلاد. كما يشهد الطقس مائلًا للبرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

وتوقعت الأرصاد الجوية نشاط الرياح يوم الخميسعلى مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، بينما تنشط الرياح على مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تعرض البلاد لموجة حارة خلال الأيام المقبلة، بدءا من يوم الأحد المقبل ترتفع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تترواح من 5 إلى 6 درجات، ويصاحبها نشاط للرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق المكشوفة.

موجة حارة تضرب البلاد

ونصحت الأرصاد الجوية المواطنين باتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة وخاصة الموجة الحارة، متمنية السلامة للجميع.

درجات الحرارة خلال الـ72 ساعة المقبلة

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن تسجل درجات الحرارة خلال الـ72 ساعة المقبلة على أقاليم الجمهورية التالي: