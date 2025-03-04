أداء استثنائي في أسعار الذهب محليا خلال الربع الأول من 2025.. ما السبب؟

شهد الربع الأول من عام 2025 أداء استثنائيا في سعر الذهب بمصر، وذلك بدعم من ارتفاع أسعار أونصة الذهب العالمي إلى مستويات تاريخية جديدة في كثير من المناسبات، ما يعكس التغيرات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية، ويدل على قوة ارتباط الذهب المحلي مع سعر الذهب العالمي خلال الشهور الأخيرة.

سعر الذهب عيار 21 في الربع الأول من 2025

افتتح الذهب في مصر عيار 21 الأكثر شيوعا تداولات الربع الأول من عام 2025 عند المستوى 3735 جنيها للجرام ليسجل ارتفاع بمقدار 685 جنيها للجرام بنسبة ارتفاع 18.3% ليغلق عند المستوى 4420 جنيه للجرام، وقد سجل أعلى مستوى عند 4430 جنيها للجرام وأدنى مستوى عند 3730 جنيها للجرام، وذلك قبل أن يسجل أعلى مستوى تاريخي مع بداية شهر ابريل عند 4435 جنيها للجرام، وفق منصة جولد بيليون.

استقرار سعر صرف الدولار

وتميز الربع الأول من العام بغياب المضاربات في سوق الذهب المحلية، وسط شبه استقرار لأوضاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، مع استمرار اختفاء السوق الموازي حيث شهد سعر الصرف ارتفاعات وانخفاضات تدريجية بدون قفزات مفاجأة.



وانعكس هذا على تداولات الذهب المحلي الذي عانى أيضا من تراجع في الطلب المحلي في مقابل إقبال على عمليات البيع العكسي للاستفادة من ارتفاع الأسعار، ليصبح التركيز الأساسي في تسعير الذهب المحلي على سعر أونصة الذهب العالمي.

سعر الذهب المحلي في الشهور الماضية

خلال شهر يناير ارتفع سعر الذهب المحلي بنسبة 4.4% ليربح 165 جنيها من قيمته، حيث أغلق تداولات الشهر عند المستوى 3900 جنيه للجرام، وكان قد افتتح تداولات الشهر عند المستوى 3735 جنيها للجرام.



خلال شهر فبراير ارتفعت أسعار الذهب المحلي بنسبة 3.7% ليربح 145 جنيها، حيث قد افتتح تداولات الشهر عند المستوى 3900 جنيه للجرام، وأغلق عند المستوى 4045 جنيها للجرام.



خلال شهر مارس ارتفعت أسعار الذهب المحلي بنسبة 9.3% ليربح 375 جنيها، حيث افتتح تداولات الشهر عند المستوى 4045 جنيها للجرام، وأغلق عند المستوى 4420 جنيها للجرام.

سعر أونصة الذهب العالمي



أما عن سعر أونصة الذهب العالمي خلال الربع الأول من العام ارتفع بنسبة 19% ليسجل ارتفاع بمقدار 498 دولارا لكل أونصة، حيث افتتح تداولات الربع الأول عند 2625 دولارا للأونصة، وأغلق التداولات عند 3123 دولارا للأونصة، وقد سجل الذهب العالمي أعلى مستوى تاريخي مطلع شهر ابريل عند 3149 دولارا للأونصة.



وكان السبب الرئيسي وراء الارتفاع الكبير في سعر الذهب العالمي هو ارتفاع الطلب على الذهب من قبل صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب والبنوك المركزية والمضاربة من قبل المستثمرين، بسبب المخاوف وعدم اليقين بشأن التعريفات الجمركية الأمريكية وتأثيرها على النمو العالمي، إلى جانب التوترات الجيوسياسية الأمر الذي زاد من الطلب على الذهب كملاذ آمن.