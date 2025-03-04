وظائف خالية في بنك القاهرة 2025.. اعرف الشروط والتفاصيل

كشف بنك القاهرة عبر صفحته الرسمية على موقع التوظيف لينكد إن، عن حاجته لوظائف خالية للعمل بها في مجال مهندسين بيانات في فروع البنك المختلفة، حيث يحرص البنك على توفير فرص عمل للشباب من خريجي كليات التجارة وما يعادلها من شهادات لمساعدتهم على بدء حياتهم العملية في المجال المصرفي.

وأوضح بنك القاهرة تفاصيل الوظائف الخالية في البنك، وترصد السطور التالية مسؤوليات الوظائف والشروط المطلوبة وكيفية التقديم عليها، كما يلي.

مسؤوليات وظائف بنك القاهرة

- يتولى مهندس البيانات الأول مسؤولية تحديد دورة حياة البيانات، بما في ذلك نماذج البيانات ومصادرها لمنصة التحليلات.

- جمع بيانات الأعمال والتحقق من صحتها لضمان رؤى دقيقة وقابلة للتنفيذ لاتخاذ القرارات، ويشمل الدور تصميم حلول تكامل البيانات وضمان تغذية أنظمة استهلاك البيانات بالبيانات بشكل صحيح، مع تطبيق تقنيات ضمان الجودة للحفاظ على النزاهة والأداء.

- تصميم وتنفيذ واختبار ونشر وصيانة حلول وخطوط أنابيب هندسة البيانات الآمنة والقابلة للتطوير والفعالة لدعم مشاريع البيانات والتحليلات.

- دمج مصادر البيانات الجديدة في مستودع البيانات المركزي وتسهيل نقل البيانات إلى التطبيقات والجهات التابعة.

- تصميم وإنشاء نماذج مستودع البيانات وسوق البيانات، مع ضمان تلبيتها لمتطلبات العمل والمتطلبات التقنية.

- بناء وإدارة طبقة البيانات المتكاملة، وتصميم وتطوير نصوص أو قواعد تحميل أو تحويل البيانات، واختبار النصوص، وتحميل البيانات في نموذج البيانات المنطقي.

- استخدام عمليات ETL/ELT لإدارة البيانات ومعالجتها وتخزينها بفعالية، وضمان الأداء الأمثل للحلول المُصممة وعمليات استيعاب البيانات.

- استكشاف الأخطاء وإصلاحها وحل المشكلات التشغيلية، وضمان استقرار وكفاءة عمليات تكامل البيانات.

- تطوير مناهج مراقبة وتشغيل آلية لإدارة مسارات البيانات.

- تطبيق سياسات وعمليات حوكمة البيانات، مع تسهيل نقل المعرفة إلى أعضاء الفريق.

الشروط المطلوبة لوظائف بنك القاهرة

- حصول الراغب في التقديم لـ وظائف بنك القاهرة على درجة البكالوريوس في علوم الحاسوب، أو هندسة الحاسوب، أو أي مجال ذي صلة.

- الخبرة من 3 إلى 6 سنوات في مجال ذكاء الأعمال، ونظم المعلومات الإدارية، ومستودعات البيانات، واستخراج وتحويل وتحميل البيانات، والبيانات الضخمة.

- الخبرة في القطاع المصرفي ميزة إضافية.

- إجادة تطوير PL/SQL Oracle.

- خبرة عملية في منصات البيانات الضخمة خاصةً Cloudera.

- خبرة في سحب البيانات من أنواع مختلفة من مصادر البيانات ودمجها في أنظمة موحدة.

- مهارات SQL قوية وإجادة العمل في Hadoop وHive وMapReduce وTeradata وR وPython وJava.

- خبرة في مجموعات البيانات الكبيرة وقواعد البيانات العلائقية.

- خبرة في النمذجة البعدية وخبرة في OLAP وSSAS وMDX.

إتقان قواعد البيانات العلائقية (SQL Server/Oracle).

خبرة في أدوات ETL مثل Informatica PowerCenter وBDM.

معرفة إدارية قوية بأدوات تكامل البيانات وبيئات البيانات الضخمة.

خبرة في استخدام أدوات النمذجة مثل Toad Data Modeler وErwin وEmbarcadero.

طريقة التقديم لوظائف بنك القاهرة

على الراغب في التقديم لوظائف بنك القاهرة زياروة الصفحة الرسمية لبنك القاهرة على موقع التوظيف لينكد إن وإرسال السيرة الذاتية الخاصة به.