ضبط 216 قضية مخدرات و33 قطعة سلاح وتنفيذ 48 ألف حكم قضائي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكثفة في مختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.



وتمكنت من ضبط 216 قضية مخدرات بإجمالي 246 متهمًا، شملت 169 كيلو من الحشيش، 28 كيلو من البانجو، 15 كيلو من الهيروين، 14 كيلو من الهيدرو، 5 كيلو من الآيس، 4 كيلو من الشابو، وكميات أخرى من المخدرات المتنوعة، بالإضافة إلى 1,240 قرصًا مخدرًا.



وضبطت 33 قطعة سلاح ناري بحوزة 33 متهمًا، شملت بنادق آلية، بنادق خرطوش، طبنجات، أفراد محلية الصنع، و204 قطع سلاح أبيض.



وعلى صعيد تنفيذ الأحكام القضائية، تم تنفيذ 47,760 حكمًا متنوعًا، إلى جانب ضبط تشكيلين عصابيين، 17 متهمًا هاربًا، و10 متهمين بأعمال بلطجة.



واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتستمر الحملات الأمنية لضبط المخالفين وتعزيز الأمن والاستقرار.