أفضل 3 أفلام رومانسية كلاسيكية لسهرة الجمعة.. تجمع بين الحب والخيال

كل فيلم تقريبًا قصة حب، يرى فيها المشاهد نفسه ويستمتع بالنهايات السعيدة، وفي ليلة الجمعة التي تعد عطلة رسمية لدى ملايين الناس هناك أفلامًا رومانسية تجمع بين الإثارة والكوميديا ​​والخيال العلمي، وفي هذه السطور نقدم 3 من أفضل قصص الحب السينمائية الكلاسيكية وفق موقع «variety».

Dirty Dancing (1987)

تدور أحداث الفيلم في عام 1963، ولكن بلمسة الثمانينيات مثل تسريحات الشعر وستايل النجمات، وتدور القصة حول «بيبي» التي تؤديها جينيفر غراي وتمثل دور الأبنة المراهقة لوالدين محافظين تُعامل كطفلة إلى الأبد من قبل والديها، حتى تلتقي بمعلم رقص أكبر سنًا بقليل (باتريك سويزي) الذي يُظهر لها أفضل أوقات حياتها.

والفيلم يصنف أنه درامي رومانسي أمريكي من أفضل الأفلام الرومانسية، من تأليف إليانور بيرجشتاين، وإنتاج ليندا غوتليب، وإخراج إميل أردولينو، الفيلم من بطولة باتريك سويزي وجينيفر غراي ، ويحكي قصة فرانسيس "بيبي" هاوسمان (غراي)، وهي شابة تقع في حب مدرب الرقص جوني كاسل.

Trouble in Paradise

هو فيلم أبيض وأسود كوميدي رومانسي أمريكي صدر عام 1932 من إخراج إرنست لوبيتش وبطولة ميريام هوبكنز وكاي فرانسيس وهربرت مارشال، استنادًا إلى مسرحية الباحث المحترم لعام 1931 للكاتب المسرحي المجري لازلو الادير، الشخصيات الرئيسية هي لص جنتلمان وسيدة نشالة يتحدان لخداع امرأة جميلة تمتلك شركة عطور.

Splash (1984)

هو فيلم كوميدي رومانسي فنتازيا أمريكي من إخراج رون هاوارد وبطولة توم هانكس، داريل هانا، يوجين ليفي وجون كاندي، صدر الفيلم في 9 مارس 1984، وتدور القصة حول رجل يقع في حب حورية بحر، ويعتبر الفيلم الذي جعل من توم هانكس نجمًا سينمائيًا لامعا فيما بعد.