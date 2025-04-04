موعد ومكان عزاء زوجة نضال الشافعي

كشفت نيروز الشافعي، ابنة الفنان نضال الشافعي، عن موعد ومكان عزاء والدتها هند محمد علي، التي توفيت يوم الخميس، بعد أيام من وفاة والدتها.

تفاصيل عزاء زوجة نضال الشافعي

وكتبت «نيروز» عبر حسابها بموقع «فيسبوك»: «العزاء يوم السبت في المجمع الإسلامي بالشيخ زايد».



وفاة زوجة نضال الشافعي

وكان الفنان حمزة العلي قد أعلن، عبر حسابه على «فيسبوك»، وفاة زوجة صديقه نضال الشافعي، وكتب: «زوجة أخي وصديقي الحبيب نضال الشافعي هند في ذمة الله، ربنا يرحمها وينور قبرها ويسكنها الفردوس ويصبرك يا نضال ويصبر أولادك والأهل، كانت قمة في الاحترام والرقي الله يرحمك يا هند، صلاة الجنازة غدًا بإذن الله بعد صلاة الجمعة في مسجد بهجت بدريم لاند والدفن بمقابر على طريق الواحات، إنا لله وإنا إليه راجعون».