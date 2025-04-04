حالة الطقس اليوم.. مائل للحرارة نهارا والعظمى تصل إلى 33 درجة بهذه المناطق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يكون طقس اليوم مائلا للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدلا على السواحل الشمالية، حارا على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائلا للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وأشارت الأرصاد في بيان لها إلى أن الرياح تكون معتدلة على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية، وتكون نشطة على شمال وجنوب الصعيد، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر.

وشددت على أن السحب تكون غائمة جزئيا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية، على أن تكون مشمسة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد، كما توقع خبراء الأرصاد أن تسقط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، وفق بيان حالة الطقس.

درجات الحرارة اليوم

ومتوقع أن تكون درجات الحرارة اليوم كالتالي:

القاهرة الكبرى العظمى 26 والصغرى 16

جنوب الوجه البحري ومدن القناة العظمى 26 والصغرى 15

السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري العظمى 22 والصغرى 12

السواحل الشمالية الشرقية العظمى 23 والصغرى 13

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمى 29 والصغرى 19

شمال الصعيد العظمى 29 والصغرى 12

جنوب الصعيد العظمى 33 والصغرى 17

ارتفاع درجات الحرارة الأسبوع المقبل

ومن المتوقع أن يحدث ارتفاع في درجات الحرارة الأحد المقبل ويستمر حتى الأربعاء، وذلك على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح بين 5 : 6 درجات يصاحب ذلك نشاط للرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق المكشوفة على أن تتراوح درجات الحرارة في هذا الوقت بين 31: 33 درجة على القاهرة والوجه البحري، وفي شمال الصعيد بين 34 :37 درجة، وفي السواحل الشمالية بين 26: 30 درجة، وبجنوب الصعيد بين 37: 40 درجة.