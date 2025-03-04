حالة الطقس غدا الجمعة ودرجات الحرارة المتوقعة.. مائل للحرارة نهارا بارد ليلا

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة غدا الجمعة 4 أبريل، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

طقس غائم جزئيا على كافة الأنحاء

وتوقعت «الأرصاد»، أن يكون الطقس غائم جزئيا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومٌدن القناة والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية، ومٌشمس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فيكون خفيف إلى معتدل، وارتفاع الأمواج يتراوح فيه بين 0.5 و 1.5 متر، ويكون اتجاه الرياح شمالية شرقية، أما بالنسبة للبحر الأحمر فيكون معتدل إلى مٌضطرب، وارتفاع الأمواج يتراوح بين 2 و 2.5 متر، واتجاه الرياح يكون شمالية غربية.

درجات الحرارة غدا الجمعة

القاهرة الكبرى: العظمى 26 والصغرى 16 درجة مئوية.

جنوب الوجه البحري ومدن القناة: العظمى 26 والصغرى 15 درجة مئوية.

السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري: العظمى 22 والصغرى 12 درجة مئوية.

السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 23 والصغرى 13 درجة مئوية.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 29 والصغرى 9 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 29 والصغرى 12 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 33 والصغرى 17 درجة مئوية.