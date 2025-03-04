الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم.. توقعات بسقوط أمطار خفيفة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الجمعة 4 إبريل 2025 ودرجات الحرارة المتوقعة، مشيرة إلى أنه يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدل الحرارة على السواحل الشمالية، بينما يكون حارًا على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون الطقس مائل للبرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم

حذرت الأرصاد الجوية من تعرض مناطق من سيناء وجنوب البلاد إلى نشاط الرياح، لافتة إلى أنها قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة، متوقعة فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم الجمعة 4 أبريل 2025

وتوقعت الأرصاد الجوية أن تسجل درجات الحرارة اليوم الجمعة على مدن ومحافظات الجمهورية، ما يلي:

- القاهرة: العظمى 26 والصغرى 16 درجة.

- العاصمة الإدارية: العظمى 26 والصغرى 16 درجة.

- 6 أكتوبر: العظمى 27، والصغرى 17 درجة.

- بنها: العظمى 26، والصغرى 17 درجة.

- دمنهور: العظمى 26، والصغرى 16 درجة.

- وادي النطرون: العظمى 26، والصغرى 17 درجة.

- كفر الشيخ: العظمى 26، والصغرى 15 درجة.

- المنصورة: العظمى 25، والصغرى 16 درجة.

- الزقازيق: العظمى 26، والصغرى 17 درجة.

- شبين الكوم: العظمى 26، والصغرى 16 درجة.

- طنطا: العظمى 25، والصغرى 15 درجة.

- دمياط: العظمى 24، والصغرى 14 درجة.

- بورسعيد: العظمى 23، والصغرى 16 درجة.

- الإسماعيلية: العظمى 24، والصغرى 15 درجة.

- السويس: العظمى 25، والصغرى 16 درجة.

- العريش: العظمى 23، والصغرى 13 درجة.

- رفح: العظمى 24، والصغرى 14 درجة.

- رأس سدر: العظمى 26، والصغرى 16 درجة.

- نخل: العظمى 25، والصغرى 9 درجات.

- كاترين: العظمى 20، والصغرى 8 درجات.

- الطور: العظمى 25، والصغرى 17 درجة.

- طابا: العظمى 26، والصغرى 13 درجة.

- شرم الشيخ: العظمى 29، والصغرى 20 درجة.

- الإسكندرية: العظمى 22، والصغرى 14 درجة.

- العلمين الجديدة: العظمى 22، والصغرى 15 درجة.

- مطروح: العظمى 21، والصغرى 14 درجة.

- السلوم: العظمى 22، والصغرى 13 درجة.

- سيوة: العظمى 25، والصغرى 13 درجة.

- رأس غارب: العظمى 29، والصغرى 17 درجة.

- الغردقة: العظمى 30، والصغرى 19 درجة.

- سفاجا: العظمى 30، والصغرى 18 درجة.

- مرسى علم: العظمى 30، والصغرى 19 درجة.

- شلاتين: العظمى 29، والصغرى 21 درجة.

- حلايب: العظمى 27، والصغرى 22 درجة.

- أبو رماد: العظمى 29، والصغرى 20 درجة.

- رأس حدربة: العظمى 27، والصغرى 21 درجة.

- الفيوم: العظمى 28، والصغرى 21 درجة.

- بني سويف: العظمى 29، والصغرى 13 درجة.

- المنيا: العظمى 29، والصغرى 12 درجة.

- أسيوط: العظمى 30، والصغرى 13 درجة.

- سوهاج: العظمى 31، والصغرى 14 درجة.

- قنا: العظمى 34، والصغرى 18 درجة.

- الأقصر: العظمى 33، والصغرى 18 درجة.

- أسوان: العظمى 32، والصغرى 19 درجة.

- الوادي الجديد: العظمى 33، والصغرى 18 درجة.

- أبو سمبل: العظمى 33، والصغرى 19 درجة.