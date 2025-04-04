باحث سياسي: ترامب يستخدم أدوات اقتصادية وعسكرية لتعزيز مصالحه في المنطقة

تحدث الكاتب والباحث السياسي منذر حوارات، عن مدى جدوى الضغط على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يعتبره كثيرون شخصية يصعب التأثير عليها، خاصة في سياق القضايا المتعلقة بالصراع العربي الإسرائيلي.

وقال في مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «ترامب ليس من النوع الذي يمكن الضغط عليه بسهولة، ويستخدم كل الأدوات المتاحة له، بما في ذلك الأدوات الاقتصادية والعسكرية، لتعزيز مصالحه في المنطقة، ولا شك أن إسرائيل تعتبر حليفاً استراتيجياً له، ما يجعل من الصعب تغيير مواقفه تجاهها».

ربط المساعدات الاقتصادية بالقرارات السياسية لن يمثل ضغطا على ترامب

وتابع بأنه رغم محاولات بعض الأطراف العربية لربط المساعدات الاقتصادية، مثل استثمارات محتملة في الولايات المتحدة، مع القرارات السياسية، فإن هذه الأداة تبقى غير فعّالة في الضغط على ترامب.

وقال: «حتى الدول الكبرى مثل الصين، التي تمتلك قوة اقتصادية وعسكرية هائلة، لا تستطيع الضغط بشكل حاسم على الولايات المتحدة، فما بالك بالدول العربية التي لا تمتلك نفس القوة العسكرية أو الاقتصادية».

ترامب لم يُظهر اهتمامًا جديًا بحياة الفلسطينيين

وأشار إلى أن دونالد ترامب يعتقد أن إسرائيل تمتلك الحق في الدفاع عن نفسها، بما في ذلك استخدام القوة العسكرية ضد الفلسطينيين، وأن الولايات المتحدة تشرعن هذا الفعل، وفي نظر ترامب، إسرائيل تملك القوة، وبالتالي تستطيع فرض إرادتها على الأرض.

وأكد أن ترامب نفسه لم يُظهر اهتمامًا جديًا بحياة الفلسطينيين، وهو ما يظهر جلياً في تصريحاته الأخيرة التي استخدم فيها تعبيرات قلّلت من أهمية الخسائر الفلسطينية.