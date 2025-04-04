«التضامن» تعلن بدء تحصيل قيمة تذكرة الطيران لحجاج قرعة الجمعيات الأهلية

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي فتح باب سداد الدفعة الثانية للفائزين في قرعة حج الجمعيات الأهلية لموسم 1446هـ - 2025م، التي تشمل سعر تذكرة مصر للطيران، إذ يبلغ عدد الفائزين 12 ألف حاج وقع عليهم الاختيار في القرعة الإلكترونية العلنية التي أجرتها الوزارة بحضور الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس مجلس إدارة المؤسسة القومية لتيسير الحج في ديسمبر الماضي.

3 برامج حج للفائزين في قرعة الجمعيات الأهلية

وتنظم وزارة التضامن الاجتماعي ممثلة في المؤسسة القومية لتيسير الحج هذا العام 3 برامج للحج وفقًا للآتي:

- مستوى أول ..«فنادق خمسة نجوم بساحة الحرم المكي».

- مستوى ثاني .. «فنادق مصنفة تبعد بمسافة 750 مترًا من الحرم المكي».

- مستوى ثالث.. «فنادق مصنفة تبعد بمسافة 1400 متر من الحرم المكي».

وفور وقوع الاختيار عليهم سدد الفائزون بالقرعة الإلكترونية العلنية أسعار برامج الحج وفقًا لكل برنامج، المستوى الأول 395 ألف جنيه، والمستوى الثاني 268 ألف جنيه، والمستوى الثالث 240 ألف جنيه، وجميعها كانت لا تتضمن تكلفة تذكرة الطيران.

وفتحت وزارة التضامن الاجتماعي باب سداد قيمة تذكرة الطيران للبرامج الثلاثة في أحد البنوك الحكومية «مصر- الأهلي – القاهرة » أو البريد المصري، بداية من الأحد المقبل 6 أبريل الجاري وحتي الخميس 10 إبريل، كالتالي: المستوى الأول 55 ألف جنيه، المستوى الثاني والثالث 50 ألف جنيه.

سفر أول أفواج الحجاج يوم 18 مايو المقبل

يذكر أن أسعار جميع مستويات حج الجمعيات الأهلية تشمل الوجبات، ومن المقرر أن يبدأ سفر أول أفواج الحجاج يوم 18 مايو المقبل وتقوم شركة مصر للطيران باستخدام مطار المدينة المنورة سواء في الذهاب أو العودة حرصا على راحة الحجاج والسماح باستخدام بعض المطارات الإقليمية بمصر المصرح لها بنقل الحجاج مع توفير خدمة نقل الحجاج من المحافظات إلى المطارات المصرية سواء في الذهاب أو العودة.