ضبط 217 قضية مخدرات وتنفيذ 49 ألف حكم قضائي بالمحافظات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكثفة في مختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية لضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.



وجرى ضبط 217 قضية مخدرات بإجمالي 235 متهمًا، شملت 155 كيلوجراما من الحشيش، 23 كيلوجراما من البانجو، 12 كيلوجراما من الهيروين، 6 كيلوجرامات من الشابو، 15 كيلوجراما من الهيدرو، 5 كيلوجرامات من الآيس، 4 كيلوجرامات من البودر، وكميات أخرى من المخدرات المتنوعة، بالإضافة إلى 2595 قرصًا مخدرًا.

ضبط 39 قطعة سلاح ناري بحوزة 38 متهمًا





كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 39 قطعة سلاح ناري بحوزة 38 متهمًا، شملت بندقية آلية، بنادق خرطوش، طبنجات، أفراد محلية الصنع، و198 قطعة سلاح أبيض.





ضبط 168 متهمًا هاربًا

على صعيد تنفيذ الأحكام القضائية، تم تنفيذ 48 ألفا و970 حكمًا متنوعًا، إلى جانب ضبط 168 متهمًا هاربًا، و11 متهمًا بأعمال بلطجة.



وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتستمر الحملات الأمنية لضبط المخالفين وتعزيز الأمن والاستقرار.