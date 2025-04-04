«المركز الثاني».. فيلم الصفا الثانوية بنات يحقق 2 مليون جنيه في 24 ساعة

يشارك فيلم الصفا الثانوية بنات للفنان على ربيع فى المنافسة القوية التى تشهدها دور العرض السينمائية، منذ انطلاق موسم أفلام عيد الفطر، والذي طُرح خلاله عدد من الأعمال السينمائية.

على ربيع فى المركز الثاني بفيلم الصفا الثانوية بنات

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن فيلم الصفا الثانوية بنات جاء يوم أمس الخميس فى المركز الثاني، حيث حقق إيرادات بلغت 2 مليون جنيه فقط لا غير.

فيلم الصفا الثانوية بنات يشارك فيه عدد كبير من الفنانين، من بينهم علي ربيع وأوس أوس ومحمد ثروت وبيومي فؤاد وسارة الشامي ووئام مجدى وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد، وإخراج عمرو صلاح.

الأفلام المشاركة في ماراثون عيد الفطر

وينافس فيلم الصفا الثانوية بنات بجانب عدد من الأفلام، من بينها فيلم سيكو سيكو لعصام عمر وطه دسوقي، وفيلم نجوم الساحل لـ أحمد داش، وفيلم فار بـ7 أرواح.