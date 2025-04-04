انتهاء صلاة الجنازة على زوجة الفنان نضال الشافعي في 6 أكتوبر

انتهاء صلاة الجنازة على زوجة الفنان نضال الشافعي في 6 أكتوبر

انتهاء صلاة الجنازة على زوجة الفنان نضال الشافعي في 6 أكتوبر

انتهت منذ قليل، صلاة الجنازة على زوجة الفنان نضال الشافعي، في مسجد بهجت بمدينة 6 أكتوبر في الجيزة، وسط حضور عدد كبير من الفنانين.

نضال الشافعي يحمل نعش زوجته بعد الصلاة عليها

وظهر الفنان نضال الشافعي بعد صلاة الجنازة على زوجته وهو يحمل نعشها وتظهر عليه علامات الحزن بشكل كبير، وحرص عدد من الفنانين على مساندته من بينهم داليا البحيري، إيهاب فهمي، وكريم الحسيني.

جنازة زوجة نضال الشافعي

وشهدت صلاة الجنازة على زوجة الفنان نضال الشافعي حضور أحمد بدير وأحمد رزق ووفاء عامر وأشرف زكي وعمرو عبد العزيز وعدد آخر من الفنانين.

جنازة زوجة نضال الشافعيجنازة زوجة نضال الشافعي

مواضيع متعلقة

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا