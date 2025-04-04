انتهاء صلاة الجنازة على زوجة الفنان نضال الشافعي في 6 أكتوبر

انتهت منذ قليل، صلاة الجنازة على زوجة الفنان نضال الشافعي، في مسجد بهجت بمدينة 6 أكتوبر في الجيزة، وسط حضور عدد كبير من الفنانين.

نضال الشافعي يحمل نعش زوجته بعد الصلاة عليها

وظهر الفنان نضال الشافعي بعد صلاة الجنازة على زوجته وهو يحمل نعشها وتظهر عليه علامات الحزن بشكل كبير، وحرص عدد من الفنانين على مساندته من بينهم داليا البحيري، إيهاب فهمي، وكريم الحسيني.

وشهدت صلاة الجنازة على زوجة الفنان نضال الشافعي حضور أحمد بدير وأحمد رزق ووفاء عامر وأشرف زكي وعمرو عبد العزيز وعدد آخر من الفنانين.