بيان الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة: مائل للبرودة وفرص لتساقط أمطار

بيان الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة: مائل للبرودة وفرص لتساقط أمطار

بيان الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة: مائل للبرودة وفرص لتساقط أمطار

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعات طقس الساعات المقبلة إذ يكون مائلا للبرودة ليلا، وتكون الرياح معتدلة على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية، على أن تكون نشطة على شمال وجنوب الصعيد، ونشطة مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر، وفق بيان الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة.

وقالت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية لـ«الوطن»: «توجد فرص لتساقط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري».

درجات الحرارة الساعات المقبلة

توقع خبراء الأرصاد درجات الحرارة الصغرى، بمختلف المحافظات، وفق بيان الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة اليوم، كالتالي:

القاهرة 16

دمنهور 16

كفر الشيخ 16

المنصورة 16

الزقازيق 17

بورسعيد 16

السويس 16

العريش 13

الطور 17

الإسكندرية 14

مطروح 14

بني سويف 13

المنيا 12

أسيوط 13

سوهاج 14

قنا 18

الأقصر 18

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تفاصيل بيان الأرصاد عن حالة الطقس الفترة المقبلة

أضافت منار غانم أنه من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة بين 5:6 درجات، بدءا من يوم الأحد المقبل بسبب كتل هوائية صحراوية، تؤثر على حالة الطقس وتسبب الشعور بالحر، ومن المتوقع أن تتجاوز درجات الحرارة على القاهرة 33 مئوية، وتنشط رياح مثيرة للرمال والأتربة.

أوضحت أن فصل الشتاء انتهى، ومتوقع أن تتكرر الموجات الحارة الفترة المقبلة بدرجة أكبر خاصة أن النصف الثاني من فصل الربيع تكون سماته مشابهة لفصل الصيف أكثر من النصف الأول.

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