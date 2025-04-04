آسر ياسين: شخصيتي في مسلسل قلبي ومفتاحه تأثرت بحبي للفيزياء

نجاح كبير حققه مسلسل قلبي ومفتاحه بطولة الفنان آسر ياسين ومي عزالدين، فى موسم دراما رمضان 2025، ضمن الخريطة الدرامية للشركة المتحدة للخدمات الاعلامية، وتضمن 15 حلقة عُرضت في النصف الأول من الشهر الكريم، وتفاعل الجمهور مع شخصية عزت التي جسدها الفنان آسر ياسين.

سر تعلق آسر ياسين بالفيزياء

وأوضح آسر ياسين فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن شخصية محمد عزت التي جسدها خلال الأحداث تشبهه في العديد من التفاصيل، خاصة فيما يتعلق بعشقه للفيزياء وتدريسها من خلال مقاطع فيديو للطلاب.

وذكر أنه خريج كلية الهندسة وكان عاشقا لدراسة الفيزياء، قائلا: «أنا أحب الفيزياء والميكانيكا جدا، ولكن لا أحب الكيميا فالمهندسين في الأغلب لا يحبون الكيميائيين، والعكس صحيح، وأعشق الهندسة للغاية وتنعكس علي اختياراتي وأفكاري».

أبطال مسلسل قلبي ومفتاحه

وشارك في بطولة مسلسل قلبي ومفتاحه عدد كبير من الفنانين، من بينهم آسر ياسين ومي عز الدين، وعايدة رياض، وتقى حسام، ومحمود عزب، وأشرف عبد الباقي، وأحمد خالد صالح، وسما إبراهيم، وحازم سمير، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف وإخراج تامر محسن، وإنتاج شركة media hub سعدي- جوهر.