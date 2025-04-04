متحف آثار ملوي يعرض مقتنيات نادرة احتفالا بيوم المخطوط العربي

أعلن اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا أن متحف آثار ملوى شارك، اليوم الجمعة، في يوم المخطوط العربي الذي يوافق 4 أبريل من كل عام، والذى ينظمه معهد المخطوطات العربية بالقاهرة التابع للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «ألكسو» بجامعة الدول العربية، فى دورته الثالثة عشرة تحت شعار «المخطوط العربي... حياة أمة ورائد حضارة»، وذلك من خلال عرض مجموعة من المقتنيات الأثرية النادرة والتمائم والتماثيل تجسد عظمة الفنانين المصريين القدماء عبر عصور مختلفة.

مشاركة متحف أثار ملوي بيوم المخطوط العربي

وكان متحف ملوي قد اختار عرض تمثال للمعبودة «سخمت»، إلهة الحرب في مصر القديمة لشهر ابريل تزامنا مع الاحتفال بيوم المخطوط العربى فى الرابع من أبريل الجاري، والتمثال تم اختياره عبر مشاركة الجمهور بالتصويت الالكتروني على موقع المتحف على شبكة الانترنت، ويجسد التمثال امرأة برأس أنثى الأسد، وهو مصنوع من الخزف، وتحمل المعبودة «سخمت» عدة ألقاب منها «السيدة العظيمة» و«محبوبة بتاح» و«عين رع» و«سيدة الحرب».

زيادة ملحوظة في أعداد السائحين بالمنيا

تأتي المشاركة المتميزة لمتحف ملوي هذا العام فى اليوم العالمى للمخطوط العربي، فى ظل موسم سياحي ناجح، وزيادة ملحوظة فى أعداد السائحين للمواقع الأثرية و المزارات السياحية التى تتمتع بها المحافظة، ويضم متحف ملوى 950 قطعة أثرية، موزعة على 3 قاعات كبرى مزودة بأحدث أجهزة العرض، أبرزها تمثال مزدوج لـ«بيبى عنخ إيب» مصنوع من الحجر الجيرى الملون يرجع إلى عصر الأسرة السادسة الدولة القديمة، وتمثال لإحدى بنات الملك أخناتون تم اكتشافه فى تل العمارنة.