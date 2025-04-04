محافظ القليوبية: لن نسمح بتعطيل مصالح المواطنين تحت أي مُسمى

أكدَّ المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية استمرار متابعته الميدانية لأعمال النظافة بكل أرجاء المحافظة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين على أرض الواقع، مُشيراً إلى أنه لن يسمح بأي تقصير في منظومة النظافة وظاهرة إشغال الطريق العام.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية بمدينتي الخصوص والخانكه لمُتابعة الحالة العامة للنظافة والإشغالات، وذلك بحضور النائب حسن عمُر عضو مجلس النواب، واللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام، واللواء محمد عبد الجليل رئيس مدينة الخصوص، والدكتور محمد أبو ليله رئيس مدينة الخانكة، والرائد ياسر فراج مدير وحدة مرافق الخصوص، واللواء شريف لطفي نائب رئيس مجلس إدارة شركة نهضة مصر.

تطبيق كل الإجراءات التي تضمن راحة المواطنين

بدأت الجولة بتفقد محافظ القليوبية شارع محور الخصوص موجهاً بضرورة إزالة الأتربة على جانبي الطريق بامتداد المحور، مع ضرورة ترميم أماكن تكسير الأسفلت بالجزيرة الوسطى مع منع الانتظار الخاطئ بها أو على جانبي المحور بالتنسيق مع المرور.

ثم تفقد المحافظ شارع المدارس ومنطقة الميدان، موجهاً بسرعة نقل تمركز اتوبيسات النقل من الميدان إلى جوار المدارس بشكل منظم وغير عشوائي مع تطبيق كافة الإجراءات التي تضمن راحة المواطنين وتُحقق إنسيابية في حركة المرور.

وتابع «عطية» جولته سيراً على الأقدام متفقداً عددا من الشوارع الرئيسية والجانبية بالخصوص، واستمع لشكاوى المواطنين أثناء الجولة ووجه بحلها فوراً، موجهاً رئيس المدينة بالتنسيق مع مديرية الطرق بالقليوبية لعمل تصور لميدان شارع القسم ليكون بشكل حضاري ويمنع العشوائية.

متابعة الخطة الاستثمارية

ثم توجه محافظ القليوبية إلى مدينة الخانكه للاطمئنان على الحالة العامة للنظافة ورفع الإشغالات، موجهاً رئيس المدينة بمُتابعة دقيقة للخطة الإستثمارية الخاصة بمنظومة رصف شوارع المدينة، مؤكداً على ضرورة الإلتزام بالجدول الزمني المُحدد للانتهاء من المشروعات،

مُشيراً إلى أهمية مشروع الرصف في تحسين البنية التحتية للمدينة وتوفير طُرق آمنة ومُريحة للمواطنين، لافتاً إلى أن المحافظة تولي إهتماماً كبيراً بتطوير شبكة الطرق في مختلف المُدن والمراكز، بهدف تحقيق التنمية المُستدامة ورفع مستوى الخدمات المُقدمة للمواطنين، موضحاً أن خطة الرصف تشمل العديد من الشوارع الرئيسية والداخلية في مدينة الخانكة، وتتضمن أعمال رصف الأسفلت وتركيب بلاط الإنترلوك، وفقاً لأعلى المعايير والمواصفات الفنية.