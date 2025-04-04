نضال الشافعي يطلب الدعاء لزوجته ويعلن تفاصيل العزاء

نضال الشافعي يطلب الدعاء لزوجته ويعلن تفاصيل العزاء

نضال الشافعي يطلب الدعاء لزوجته ويعلن تفاصيل العزاء

طلب الفنان نضال الشافعي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الدعاء لزوجته الفنانة الراحلة هند محمد علي، معلنًا عن موعد ومكان العزاء.

وكتب نضال الشافعي قائلًا: «وبشّر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون، سيقام العزاء غدًا السبت الموافق 5 أبريل عقب صلاة المغرب بالمجمع الإسلامي في الشيخ زايد، أسألكم الدعاء لزوجتي بالرحمة والمغفرة».

وانهالت عليه دعوات نجوم الفن والجمهور، سائلين الله أن يتغمد زوجته الراحلة بواسع رحمته، وأن يُلهمه وأولاده الصبر والسلوان.

وفاة زوجة نضال الشافعي

وكان الفنان حمزة العيلي قد أعلن، عبر حسابه على «فيسبوك»، وفاة زوجة الفنان نضال الشافعي، قائلًا: «زوجة أخي وصديقي الحبيب نضال الشافعي، الأستاذة هند، في ذمة الله، ربنا يرحمها، وينوّر قبرها، ويسكنها الفردوس الأعلى، ويصبرك يا نضال ويصبر أولادك والأهل. كانت قمة في الاحترام والرقي. الله يرحمك يا هند».

وأشار العيلي إلى أن صلاة الجنازة ستُقام بعد صلاة الجمعة في مسجد بهجت بدريم لاند، على أن يتم الدفن بمقابر طريق الواحات.

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