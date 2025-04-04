تراجع الأسهم الأمريكية 5.4 تريليون دولار منذ إعلان التعريفات الجمركية

قالت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية، إن الأسهم الأمريكية تراجعت 5.4 تريليون دولار خلال يومين فقط في نهاية التداول، بعد أن فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما جمركية على جميع دول العالم، وسط مخاوف من الركود الاقتصادي.

وكانت وكالة «أسوشيتد برس» الأمريكية، قالت إن الشركات الأمريكية خسرت تريليونات الدولارات من قيمتها بعد إعلان ترامب فرض الرسوم الجمركية، وأوضحت أن معظم القطاعات تقريبًا عانت من خسائر مالية كبرى، وأغلقت الأسواق المالية الأمريكية أمس الخميس التداول على أكبر انخفاض لها منذ وباء فيروس كورونا قبل 5 سنوات.

الرسوم الجمركية الأمريكية تثير جدلًا واسعًا

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوما جمركية على دول العالم ضمن خطته الاقتصادية، ويرى أن تلك التعريفات أو الرسوم الجمركية ستشجع المستهلكين الأمريكيين أكثر، وستجعلهم أكثر إقبالًا على شراء السلع المصنعة في الولايات المتحدة، وهو ما يعزز الاقتصاد الأمريكي، في المقابل، ردت العديد من الدول بفرص رسوم جمركية على السلع الأمريكية أيضًا.