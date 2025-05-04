سعر الدولار اليوم السبت 5-4-2025 مقابل الجنيه المصري في البنوك

نشرت البنوك المصرية على مواقعها الإلكترونية الرسمية أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 5-4-2025، حيث سجل في البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق، نحو 50.54 جنيه لعملية الشراء مقابل 50.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

وفيما يلي، نستعرض آخر تحديثات سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري كما وردت عبر المواقع الرسمية للبنوك المصرية اليوم السبت.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم 50.52 جنيه لعملية الشراء، مقابل 50.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وصل سعر الدولار اليوم في بنك مصر إلى 50.54 جنيه للشراء مقابل 50.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

وصل سعر الدولار في بنك القاهرة اليوم مستوى 50.53 جنيه للشراء مقابل 50.63 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم في بنك الإسكندرية نحو 50.54 جنيه للشراء مقابل 50.64 جنيه للبيع.