سعر الريال السعودي اليوم السبت 5-4-2025 مقابل الجنيه في البنوك

سعر الريال السعودي اليوم السبت 5-4-2025 مقابل الجنيه في البنوك

سعر الريال السعودي اليوم السبت 5-4-2025 مقابل الجنيه في البنوك

أوضحت البنوك العاملة في مصر آخر مستجدات سعر صرف الريال السعودي اليوم السبت 5-4-2025 أمام الجنيه المصري، ووفقًا للبيانات الصادرة عن البنك الأهلي المصري، فقد سجل سعر شراء الريال السعودي 13.42 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 13.50 جنيه.

سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري


يأتي سعر الريال السعودي اليوم السبت مقابل الجنيه المصري وفق آخر تحديث معلن عبر المواقع الرسمية للبنوك في مصر، كالتالي:

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر 13.42 جنيه للشراء مقابل 13.49 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك القاهرة

سعر الريال السعودي اليوم السبت في بنك القاهرة 13.42 جنيه للشراء مقابل 13.49 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية اليوم 13.44 جنيه للشراء مقابل 13.50 جنيه للبيع.

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