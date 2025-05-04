ضبط مواد مخدرة وأسلحة نارية في حملات أمنية بأسوان ودمياط

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لضبط جالبي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، إلى جانب تنفيذ الأحكام على المحكوم عليهم الهاربين.



في أسوان، تم ضبط أكثر من 6 كيلو من الحشيش وكمية من الهيروين بحوزة متهمين، أحدهما له معلومات جنائية، بالإضافة إلى ضبط قطعة سلاح ناري غير مرخصة. كما تم تنفيذ 632 حكمًا قضائيًا متنوعًا.



أما في دمياط، تم ضبط أكثر من 7 كيلو من الحشيش، 7 كيلو من البانجو، 8 كيلو من الهيدرو، وكمية من الهيروين، إلى جانب ضبط 3 قطع سلاح ناري غير مرخصة بحوزة 3 متهمين، اثنان منهم لديهم معلومات جنائية.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتستمر الحملات الأمنية لتحقيق المزيد من النتائج الإيجابية.