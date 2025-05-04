فيلم فار بـ7 أرواح يتذيل قائمة الإيرادات اليومية بـ243 ألف جنيه

منافسة قوية يشهدها شباك التذاكر بدور العرض السينمائية منذ انطلاق موسم أفلام عيد الفطر، والذي طُرحت خلاله أربعة أفلام دفعة واحدة، من بينها فيلم فار بـ7 أرواح بطولة إدوارد.

فيلم فار بـ 7 أرواح في المركز الأخير

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، إن فيلم فار بـ7 أرواح حل يوم أمس الجمعة في المركز الرابع والأخير، حيث حقق إيرادات بلغت 243 ألف جنيه فقط لا غير.

أبطال فيلم فار بـ 7 أرواح

وفيلم فار بـ 7 أرواح يشارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم إدوارد ودينا ويزو وعلاء مرسي ومحمد لطفى وسليمان عيد وندى موسي ومحمود حافظ وأحمد فتحى وعدد أخر من الفنانين وهو من تأليف محمد فاروق شيبا واخراج شادى على .

يذكر أن فيلم فار بـ 7 أرواح ينافس بجانب عدد من الأفلام من بينها فيلم سيكو سيكو لعصام عمر، وفيلم نجوم الساحل لأحمد داش، وفيلم الصفا الثانوية بنات لعلي ربيع.