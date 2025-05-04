الأماكن المعرضة لتأثير الرياح المثيرة للرمال والأتربة.. هل تصل إلى حد العواصف؟

توقعت هيئة الأرصاد الجوية تعرض البلاد غدا الأحد لنشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على عدة مناطق، وذلك بالتزامن مع الموجة الحارة التي تشهدا البلاد، ونوضح الأماكن المعرضة لتأثير الرياح المثيرة للرمال والأتربة.

الأماكن المعرضة لتأثير الرياح المثيرة للرمال والأتربة

وذكرت الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها أن المناطق المكشوق والقريبة من الظهير الصحراوي هي المعرضة للرياح المثيرة للرمال والأتربة، وخاصة المدن الجديدة بالقاهرة الكبرى والقريبة من الصحراء، والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد، كما تتعرض أطراف المحافظات إلى الرياح المثيرة للرمال والأتربة.

موجة حارة تضرب البلاد

وأوضح الأرصاد الجوية، أن هبوب الرياح المثيرة للرمال والأتربة لا تصل إلى حد العواصف، بل يمتد تأثيرها فقط على المناطق المكشوفة، لافتة إلى تأر البلاد بموجة حرارة، بدءا من غدا الأحد لترتفع درجات الحرارة بنحو 6 قيم.

ونصحت الأرصاد الجوية المواطنين اتخاذ الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، متمنية السلامة للجميع.

درجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد

وتختلف درجات الحرارة غدا الأحد على الأنحاء وفق بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، كالتالي:

القاهرة الكبرى العظمى 33 والصغرى 19

جنوب الوجه البحري ومدن القناة العظمى 32 والصغرى 19

السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري العظمى 24 والصغرى 15

السواحل الشمالية الشرقية العظمى 32 والصغرى 20

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمى 32 والصغرى 21

شمال الصعيد العظمى 36 والصغرى 18

جنوب الصعيد العظمى 37 والصغرى 21.

ومن المتوقع أن يسود غدا الأحد طقس حارا نهارا على أغلب الأنحاء، أما ليلاً وفي الصباح الباكر فيكون الطقس معتدلا على أغلب الأنحاء.