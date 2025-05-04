حالة الطقس اليوم.. مائل للبرودة ليلا ورياح معتدلة على القاهرة الكبرى والوجه البحري

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعات طقس اليوم، بأنه سيكون مائلا للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدلا على السواحل الشمالية، حارا على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائلا للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر.

حالة الرياح

على أن تكون الرياح معتدلة على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، ونشطة على جنوب الصعيد.

وتكون السحب غائمة جزئيا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية، ومشمسة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد، وفق بيان حالة الطقس.

درجات الحرارة

واختلفت درجات الحرارة على مختلف الأنحاء وفق بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، كالتالي:

القاهرة الكبرى العظمى 27 والصغرى 18

جنوب الوجه البحري ومدن القناة العظمى 26 والصغرى 17

السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري العظمى 24 والصغرى 14

السواحل الشمالية الشرقية العظمى 25 والصغرى 15

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمى 29 والصغرى 20

شمال الصعيد العظمى 32 والصغرى 16

جنوب الصعيد العظمى 34 والصغرى 19

موجة حارة جديدة غدا

ومتوقع أن يحدث ارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح بين 5: 6 درجات بداية من غد الأحد حتى الأربعاء، ويصاحب ذلك نشاط للرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق المكشوفة.